Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.104 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 608 mai puțin decat in ziua anterioara. 239 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile […] Sursa articolului:…

- Cea de-a 79-a editie a galei de decernare a Globurilor de Aur s-a desfașurat (la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles) in format virtual, fara public, din cauza pandemiei de coronavirus. Lungmetrajele "The Power of the Dog" si "West Side Story" sunt marile castigatoare ale celei de-a 79-a editii a…

- Reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș au publicat, pe pagina web a instituției, www.tirgumures.ro, la secțiunea intitulata "Transparența", contractele incheiate pentru prestațiile artistice din cadrul "Revelionului in strada", eveniment care a avut loc in ultima seara a anului 2021, intre…

- Duminica, 26 decembrie, in Erste Liga de hochei pe gheața s-a disputat un singur meci, intre echipe din Ungaria. DEAC Debrecen (FOTO, in negru) a cedat, pe propriul patinoar, in fața gruparii UTE Budapest cu 5-6 dupa prelungiri. In fruntea clasamentului se afla Sport Club Csikszereda (cu 59 de puncte),…

- Duminica, 26 decembrie, in Erste Liga de hochei pe gheața se va disputa un singur meci, intre echipe din Ungaria. DEAC Debrecen va primi, de la ora 20:00, vizita și replica gruparii de pe poziția a treia, UTE Budapest. In fruntea clasamentului se afla Sport Club Csikszereda (cu 59 de puncte), urmata…

- Papa Francisc a fost impresionat de povestea de viața a unei romance dependente de morfina și greu incercata de viața. Suveranul Pontif a efectuat, vineri, o vizita la bazilica ”Santa Maria degli Angeli” din Assisi, cu ocazia Zilei Mondiale a Saracilor. Papa Francisc a participat, vineri, la intalnirea…

- A fost alerta alimentara in toata tara! Un lant de hipermarketuri a retras de la vanzare un lot de toba contaminata cu listeria. E o bacterie care ne poate pune sanatatea in pericol. Autoritatile i-au amendat pe comercianti si ii indeamna pe clientii care au cumparat produsul din carne de porc sa il…

- Potrivit ISU Maramureș, pe str. Petofi Sandor din Baia Mare, in zona Valea Usturoiului este o persoana cazuta. Potrivit primelor informații, este vorba despre un barbat de 61 de ani. Azi dupa-amiaza a plecat la padure la lucru la lemne si posibil ca a alunecat pe teren accidentat si a cazut in vale,…