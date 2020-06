Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu cred nici pentru o fractiune de secunda declaratii de genul ”nimic nu va mai fi ca inainte”. Dimpotriva, totul va ramane exact la fel”, a afirmat celebrul scriitor francez Michel Houellebecq, intr-o scrisoare citita luni la postul de radio France Inter. Din contra, scriitorul anticipeaza o lume…

- "Potrivit dorintei sefului statului, comitetul artistic a decis sa nu instaleze acest mozaic", a afirmat episcopul Stefan, care se ocupa de viitoarea mare biserica, citat de agentia Interfax. Acest edificiu ortodox dedicat fortelor armate trebuia sa aiba un mozaic cu chipul liderului de la Kremlin si…

- Pandemia cu COVID-19 a ucis cel putin 112.510 persoane de la momentul apariției virusului SARS-CoV-2 in decembrie 2019, in China, potrivit France Presse. Peste 1.824.950 de contaminari au fost infectate in 193 de tari si teritorii. Cu peste 22.000 de decese de COVID-19, boala cauzata de noul tip de…

- In total, 75.538 de decese au fost inregistrate - dintre care 53.928 in Europa, cel mai afectat continent. Italia - cu 16.523 de morti - este cea mai indoliata tara din lume, urmata de Spania (13.798 de morti), Statele Unite (10.993 de morti) si Franta (8.911 morti). De la inceputul pandemiei de covid-19, 1.350.759…

- Clubul Olympique Marseille a anuntat, astazi, ca pune la dispozitia autoritatilor franceze stadionul „Velodrome“ si centrul de antrenament „La Commanderie“, potrivit news.ro . Aceste instalatii vor putea folosite „de exemplu pentru testele in masa, pentru gazduirea personalului medical, stocarea de…

- Numarul total al mortilor provocate de COVID-19 a ajuns in Franta la 3.024 de persoane, cu cele 418 decese anuntate luni seara. Bilantul a fost prezentat de ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran. Pe de alta parte, 7.923 de persoane au fost externate din spital, dintre care 792 in ultimele…

- Mai multi preoti din tara au fost sanctionati pentru ca au oficiat slujbe in biserica, la care au participat mai multi oameni. Asta desi serviciile divine sunt interzise in incaperi in aceasta perioada, cand exista risc sporit de raspandire a noului coronavirus.