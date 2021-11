Stiri pe aceeasi tema

- Daca vor trebui inchise din nou școlile este doar vina adulților, afirma pediatrul Mihai Craiu, referindu-se la un studiu facut in SUA despre transmiterea COVID in școli. La studiu au participat mult peste un milion de școlari, iar purtarea maștii la școala a fost obligatorie. Studiul…

- Autoritatile din New Delhi au decis, sambata, inchiderea scolilor timp de o saptamana, din cauza poluarii atmosferice ajunsa la un nivel alarmant in ultimele zile, informeaza News.ro . “Incepand de luni, scolile vor fi inchise pentru ca elevii sa nu fie nevoiti sa respire aer poluat”, a declarat ministrul…

- Premierul olandez Mark Rutte a anuntat vineri reintroducerea unor restrictii antiepidemice timp de cel putin trei saptamani pentru a face fata cresterii la niveluri record a numarului cazurilor de COVID-19 , transmite AFP. ''Virusul este peste tot, in toata tara, in toate sectoarele si la toate varstele…

- Trei asociații de parinti si elevi au facut plangere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, reclamand ca nu este normal ca elevii de la privat sa urmeze cursurile online, iar cei de la stat sa fie in vacanța. Vizați de plangere sunt Ministerul Educației, reprezentat de Ministrul…

- Decizia privind trecerea in online va fi lasata la latitudinea conducerii fiecarei scoli, in functie de numarul de cazuri COVID 19 din unitatea de invatamanPremierul Florin Catu a declarat astazi ca in aceasta seara va fi data hotararea CNSU prin care se stabileste ca scolile nu vor mai fi inchise dupa…

- SONDAJ| Ar trebui inchise școlile daca se trece de incidența de 6 la mie? Ar trebui inchise școlile daca se trece de incidența de 6 la mie? In prezent, in cazul in care o localitate depașește incidența de 6 infectari de COVID la o mie de locuitori, unitațile școlare din aceasta iși muta activitatea…

- In municipiul Cluj-Napoca, rata de infectare a ajuns marți, 28 septembrie, la 5.59 la mie. Conform dhotararii Comitetului Național pentru Situații de Urgența, odata depașit pragul de 6 la mie, școlile se inchid și elevii vor face școala online. De asemenea, se impune carantinarea localitații pe weekend,…

- „Daca opresc educația complet pentru al doilea an, s-ar putea nici anul viitor sa nu avem școala, pentru ca nimeni nu are garanția ca pandemia se termina anul viitor”, a raspuns Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, unei intrebari despre deschiderea școlilor in format fizic…