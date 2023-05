Pedeapsă record pentru juristul gelos care și-a ucis soția Juristul care și-a ucis soția, o educatoare din Capitala, a primit o pedeapsa record. Magistrații Curții de Apel București l-au condamnat definitiv la 29 de ani și 10 luni de inchisoare. Crima a avut loc in vara anului 2021, chiar in vila celor doi din București. Juristul era extrem de gelos și a decis sa incheie casatoria intr-un mod foarte violent. Soția sa a cerut de mai multe ori ordine de protecție impotriva lui. Dupa ce a comis crima, ucigașul a disparut 4 zile. Trupul femeii a fost gasit de o ruda. Doua fetițe au ramas fara mama. Criminalul le-a cerut judecatorilor, in ultimul sau cuvant,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

