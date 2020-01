Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Galati a hotarat condamnarea definitiva a 19 agenti de politie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, dintr-un numar total de 22 de agenti trimisi in judecata in 2015 pentru luare de mita, abuz in serviciu si fals intelectual, informeaza Agerpres.Ofiterii Directiei…

- Un barbat de 32 de ani din judetul Iasi este judecat la Curtea de Apel Iasi pentru ultraj, intr-un dosar in care este acuzat ca i-a amenintat cu parul pe agentii de Politie care au vrut sa il interogheze intr-un dosar de talharie.

- Curtea de Apel Alba Iulia i-a condamnat definitiv pe cei trei tineri din Roșia de Secaș care au violat o minora pe un camp din Daia Romana. Magistrații instanței superioare au menținut pedeapsa pentru doi dintre ei, dar au scazut din pedeapsa inculpatului principal in acest caz. De asemenea, instanta…

- O fata in varsta de 13 ani a fost data disparuta de Poliție, vineri, dupa ce a plecat voluntar dintr-un centru de zi și noapte pentru copiii strazii ce aparține de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vaslui. Copila era cazata de doua zile in respectivul adapost situat in municipiul…