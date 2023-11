Pecica: avansează lucrările la Teatrul de vară Lucrarile de la Tetarul de vara din Pecica, avanseaza. S-a ajuns la montarea elementelor de susținere pentru acoperiș. Teatrul de vara se afla in apropierea stadionului din Padurice și este construit pe bani europeni. „Constructia celui mai nou spatiu cultural din Pecica a ajuns in etapa urmatoare: montarea elementelor de sustinere a acoperisului. Teatrul de […] The post Pecica: avanseaza lucrarile la Teatrul de vara appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

