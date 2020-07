Stiri pe aceeasi tema

- Vehiculele cu volan pe dreapta provenite din Regatul Unit al Marii Britanii nu vor mai putea fi înmatriculate în România, începând cu data de 1 ianuarie 2021, cu exceptia situatiei în care perioada de tranzitie dintre UK si Uniunea Europeana (UE), în contextul…

- Mașina in care se afla Boris Johnson a franat brusc din cauza unui protestatar și a fost ciocnita din spate de o alta mașina in care s-ar fi aflat agenți de securitate. Accidentul a fost surprins de un alt protestatar anti-Brexit, Steve Bray, care a postat clipul pe twitter. Cel care…

- Negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie pe tema unui eventual acord comercial post-Brexit sunt "în impas" din cauza disensiunilor si a crizei pandemiei, afirma diplomati europeni citati de agentia de presa Reuters."Suntem în impas. Exista numeroase detalii tehnice…

- Guvernul Boris Johnson a comunicat, vineri dupa-amiaza, ca este "determinat" sa ajunga la un acord comercial cu Uniunea Europeana post-Brexit, desi sunt "divergente majore", iar Bruxellesul propune un acord "inferior" fata de cele semnate cu alte tari, anunța MEDIAFAX.Uniunea Europeana propune…

