Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), George Alexandru Ivan, a fost trimis in judecata de procurorii DNA, cu acord de recunoaștere a vinovației. Primul termen al dosarului inregistrat la Tribunalul București pe 15 mai privind sesizarea instanței cu acordul de recunoastere…

- Cel mai important constructor roman de infrastructura rutiera, Dorinel Umbrarescu, iși auditeaza companiile de construcții cu intentia de a le vinde la americanilor de la Bechtel, din cauza lipsei de predictibilitate a masurilor legislative și fiscale, dar mai ales din cauza invaziei companiilor turcești…

- ”Sucursala Regionala CF Craiova si Asocierea Strabag – Metabet CF SA au semnat astazi contractul pentru executia lucrarilor de inlocuire la rand a elementelor suprastructurii caii pe linia CF BUCURESTI – PITESTI, intervalul Calinesti – Golesti – Pitesti, de la km 95+000 la km 107+575, inclusiv liniile…

- George - Alexandru Ivan, former director general of the Bucharest Airports National Company (CNAB), has been detained by anti-corruption prosecutors in a case in which he is accused, among other things, of influence peddling in connection with the extension for various periods of time of contracts on…

- Marile aeroporturi din Romania precum și infrastructura critica aeriana din țara noastra au in derulare investiții de aproape un miliard de euro, releva o analiza difuzata de casa de avocatura ONV LAW. Principalele aeroporturi din Romania deruleaza proiecte majore de investiții, in valoare de peste…

- Ionuț Savoiu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a declarat luni, la Digi24 , ca va fi declanșata o reevaluare a personalului de siguranța feroviara, din ordinul ministrului și ca poate fi vorba despre o „eroare umana” in cazul accidentului de luni dimineața din județul Teleorman . „Nu…

- Mai multe curse de tren care fac legatura intre Gara de Nord din București și Aeroportul International Otopeni "Henri Coanda" vor fi suspendate marți și miercuri, din cauza unor revizii la electromecanismele de macaz și la schimbatoarele de cale, la dispoziția calatorilor fiind pusa linia de autobuz…

- O harta cu risc seismic a Bucurestiului a fost realizata de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor (INCERC), in functie de acceleratie si vibratie la cutremur. Astfel, au fost delimitate 14 zone distincte, caracterizate printr-o acceleratie maxima posibila,…