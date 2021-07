Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 30 iunie pompierii din municipiul Chișinau au fost alertați despre producerea unui incendiu intr-un depozit din capitala. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:55. Potrivit primelor informații un depozit a fost cuprins de flacari pe strada Petru Rareș 77/2. La fața locului…

- CHIȘINAU, 29 iun - Sputnik. Descoperire macabra in Capitala. Corpul neinsuflețit al unui barbat a fost scos de scafandrieri dintr-un lac de pe strada Albișoara. Tragedia a avut loc in seara zilei de ieri, in jurul orei 21:00. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, victima…

- CHIȘINAU, 28 iun - Sputnik Cristian Rizea a fost exclus din cursa parlamentara pentru ca nu are cetațenia Republicii Moldova. Decizia a fost luata in cadrul ședinței de astazi a Comisiei Electorale Centrale. Amintim ca Cristian Rizea, fostul deputat roman condamnat la 4 ani și 8 luni de inchisoare…

- Furnizorul de apa al orașului Baia Mare și al imprejurimilor, Vital SA, a lasat o parte a reședinței județului Maramureș fara apa de aproape 20 de ore din cauza unor lucrari, susțin localnicii. Ei au luat cu asalt postarile companiei și cer demisii. Orașul se afla sub cod roșu de canicula.O parte a…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca luni, 31 mai, curent, cele 2 puncte de vaccinare mobile: un troleibuz și un autobuz, se vor afla in intervalul orelor 10:00-18:00, in urmatoarele locații: bd. Ștefan Cel Mare și Sfint, in preajma magazinului „UNIC", iar autobuzul, destinat localitaților suburbane…

- Primarul comunei Rachiti din judetul Botosani, Florin Bulgaru, a anuntat ca atat el, cat si functionarii Primariei vor merge din casa in casa pentru a informa populatia cu privire la beneficiile vaccinarii anti-COVID-19, in cadrul unei campanii care va debuta saptamana viitoare. Florin Bulgaru…

- CHIȘINAU, 18 apr - Sputnik. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in dupa amiaza zilei de 18 aprilie, in apropiere de aerodromul din orașelul Vadu lui Voda, municipiul Chișinau. ”Potrivit primelor informații aeronava a cazut dupa ce aceasta a decolat la o inalțime de 200 -300 metri. La bordul…

- CHIȘINAU, 4 apr - Sputnik. In seara de sambata, in jurul orei 21:00, poliția a primit informații despre producerea unui accident pe traseul Balți - Chișinau. © Photo : IP HanceștiFoto: Grav accident rutier in raionul Hancești - Detalii Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit ca…