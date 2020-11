Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, sustine ca mutarea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ este ”o sfidare la adresa oricarui roman cinstit”.Citește și: Romania se apropie de scenariul catastrofal al Italiei! Pacienții la ATI sunt deja selectați: 'In curand si capacitatea…

- Gabriela Firea a reactionat violent, luni dimineata, cand a fost intrebata de jurnalisti despre zvonurile ca liderii PSD nu au de gand sa ii mai sustina rafuielile legate de „fraudarea” alegerilor locale. „Vom face o analiza a rezultatelor. In Bucuresti am dublat scorul de la europarlamentare, am avut…

- Dan Barna a fost ironic, joi, cand a fost intrebat ce parere are despre solicitarea PSD de anulare a votului din Capitala și reluarea votului: „E pacat sa anulam alegerile doar in București”, a spus Barna.Citește și: Radu Banciu a plecat de la B1TV: 'Am intrerupt colaborarea de comun acord'…

- Macel Pavel, Adriana Trandafir, Andreea Esca, Adelina Pestrițu și Irina Loghin sunt doar cateva dintre vedetele din Romania care au fost diagnosticate pozitiv cu virusul covid-19. Coronavirus a facut victime și la Hollywood; Tom Hanks a fost primul care a anunțat ca el și soția lui, Rita Wilson, au…

- Klaus Iohannis a criticat PSD in contextul in care parlamentarii acestei formatiuni au adus amendamente proiectului rectificarii bugetare, modificarile riscand sa coste Romania peste 6% din Produsul Intern Brut. "Astazi, in Comisiile de buget reunite, PSD-ul, cu sprijinul unor traseiști,…

- In cea mai dificila perioada pentru Romania, PSD vrea sa arunce țara in haos pentru a pune mana pe putere cu orice preț, spune președintele Klaus Iohannis in ziua in care in Parlamernt se voteaza moțiunea de cenzura. Președintele Senatului Robert Cazanciuc a criticat intervenția lui Klaus Iohannis,…