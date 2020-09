Pe satelitul lui Saturn a fost găsită gheață proaspătă Oamenii de știința au studiat datele pe care sonda NASA Cassini le-a colectat pe parcursul a 13 ani. Cercetatorii au observat ca exista o cantitate mare de gheața proaspata in emisfera nordica a satelitului lui Saturn, Enceladus. Unul dintre principalele locuri pentru a gasi viața in afara Pamintului in sistemul nostru Solar este luna planetei Saturn — Enceladus. Ea este acoperita cu o crusta Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

