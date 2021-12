Pe rețelele sociale: România, în topul teoriilor conspirației privitoare la Covid Romania, pe locul intai, Polonia, pe locul al doilea, Ungaria și Grecia impart locul al treilea, iar Israelul, pe locul al patrulea, in topul teoriilor conspirației privitoare la Covid, promovate pe rețelele sociale. Așa arata clasamentul intocmit de un studiu prezentat de publicația Kathimerin din Grecia, citat de Rador și G4media. Știm foarte bine ca rețelele sociale au devenit treptat platforme de lansare a celor mai ciudate teorii despre vaccinuri, coronavirus, studii și chiar despre medici. Clasamentul este intocmit de un studiu publicat in revista New Media& Society, pe baza informațiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

