Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca Aeroportul „Ștefan cel Mare" Suceava a primit 3,6 milioane de lei pentru compensarea pierderilor din perioada pandemiei de COVID-19. Gheorghe Flutur a declarat ca alocarea acestei sume reprezinta un sprijin important pentru Aeroport din partea Guvernului și Uniunii Europene. Alocarea acestei sume vine dupa ce Parlamentul