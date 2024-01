Stiri pe aceeasi tema

- In primul anunț din 2024, Vladimir Putin anunța un atac dur in Ucraina: 'Vom intensifica loviturile!'Rusia isi va "intensifica" atacurile asupra tintelor militare din Ucraina, ca razbunare pentru bombardarea la scara fara precedent de catre armata ucraineana a orasului rusesc Belgorod in acest weekend,…

- "Potrivit celor mai recente informatii, 12 adulti si doi copii au murit la Belgorod. In plus, 108 persoane, inclusiv 15 copii, au fost ranite", a scris pe Telegram Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta.Imaginile publicate de autoritati au aratat masini in flacari si cladiri cu geamurile sparte.Presedintele…

- Executivul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu 2 milioane de euro, din Fondul de Rezerva al Guvernului, pentru a efectua noi donații pentru Republica Moldova și Ucraina, necesare inarmarii. Suma fusese deja promisa de Klaus Iohannis, cu ocazia Summitului NATO din iulie…

- Rusia se va confrunta cu o penurie crescuta de forța de munca in producția interna, care probabil va crește pana la un deficit de doua pana la patru milioane de muncitori pana in 2030.

- Ucraina a intensificat atacurile impotriva armatei ruse, a logisticii și a altor ținte importante in zonele posterioare din Ucraina și Rusia ocupate, a anunțat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) din SUA in cea mai recenta evaluare din 12 noiembrie.Cel puțin trei ofițeri ruși au fost uciși…

- Coordonatorul Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, John Kirby, a subliniat importanța ca Statele Unite sa continue sa ofere asistența in domeniul apararii Ucrainei, lucru subliniat de comandantul-șef al AFU, generalul Valeri Zalujnii, in articolul sau pentru The Economist. Despre aceasta…

- Volodimir Zelenski le-a transmis compatriotilor, joi seara, un mesaj de incurajare si recunostinta, in conditiile in care situatia de pe front pare sa se impotmoleasca intr-o inclestare de lunga durata, iar fortele ucrainene par secatuite de rezervisti si ramase fara mijloace militare care sa le permita…

- Kremlinul a avut vineri, 6 octombrie, o noua reacție sfidatoare dupa ce a fost intrebat despre lovitura sangeroasa a forțelor rusești in urma carora peste 50 de civili au fost uciși in satul ucrainean Groza din regiunea Harkov , relateaza Hotnews. „Armata rusa nu ataca ținte civile. Loviturile sunt…