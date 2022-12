Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de consolidare de la Pasajul Unirii tin "exclusiv" de Primaria Sectorului 4, care a preluat aceasta lucrare de la Administratia Strazilor, a afirmat, joi, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.

- Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat marți ca a fost amendat cu 7.000 de lei de catre Inspectoratul de Stat in Constructii pentru neemiterea certificatului de urbanism pentru ridicarea unui bloc de 5 etaje pe un teren prevazut ca spatiu verde, in cartierul Primaverii. Nicusor Dan a…

- O noua promisiune pentru locuitorii Capitalei care folosesc transportul public in comun. In cateva zile ar urma sa iasa pe traseu tramvaie noi. Cate? 15. Anunțul a venit de la primarul Capitalei, Nicușor Dan. Edilul nu a precizat și o data exacta la care vor ieși in parcurs tramvaiele de la Astra Arad.…

- „Am achitat ieri o factura de 115 de milioane de lei, ceea ce reprezinta subventia platita de Municipalitate pentru gigacalorie pentru lunile aprilie, mai, iunie, iulie si august 2022. In acest moment am ajuns la zi cu platile aferente subventiei pentru termie. In perioada urmatoare va ajunge la scadenta…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat, joi, intr-un interviu acordat Hotnews ca in cei doi ani de cand a preluat mandatul nu a putut sa consolideze cladirile cu risc seismic deoarece conturile au fost blocate, iar cand s-a dorit sa se preia imobilele acest lucru a fost impiedicat de…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, atrage atentia asupra faptului ca PMB va plati in acest an 1,5 miliarde de lei subventii pentru termoficare, in conditiile in care in perioada 2011-2020 achita sub 700 de milioane de lei, iar in 2021 suma a ajuns la 950 de milioane de lei. Edilul general a declarat ca…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat miercuri, 12 octombrie, ca modul in care se construieste in Bucuresti este "scapat de sub control".Edilul spune ca haosul urbanistic este generat de autoritatile locale care nu au fost atente la cum au fost emise autorizatiile si au incalcat…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, miercuri, ca modul in care se construieste in Bucuresti este „scapat de sub control”, deoarece autoritatile locale nu au fost atente la cum au fost emise autorizatiile si au incalcat legea, iar institutiile cu rol de control nu si-au facut treaba,…