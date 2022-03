Stiri pe aceeasi tema

- Mason Greenwood (20 de ani), atacantul lui Manchester United, se afla in centrul unui scandal urias, dupa ce a fost acuzat ca si-a violat, batut si amenintat cu moartea iubita. Miercuri, in presa britanica a aparut cazul unui pusti al carui tata a solicitat inlocuirea tricoului cu Greenwood cu al oricarui…

- Manchester United se afla într-o perioada complicata în Premier League, fiind actualmente în afara locurilor de Cupe europene. În condițiile în care trupa lui Ralf Rangnick nu prinde un loc de Liga Campionilor, conducerea "diavolilor" va fi nevoita sa-i reduca…

- Manchester United se dezbina pe „Old Trafford”. Shaw i-a raspuns caustic lui Ronaldo și mai mulți jucatori s-au ridicat impotriva managerului Rangnick. Repede a disparut liniștea la Man. United dupa venirea noului managerului, interimarul Ralf Rangnick. Prima infrangere la al 6-lea meci, 0-1 acasa cu…

- Pentru prima oara în era Premier League (competiție fondata în februarie 1992), Wolverhampton a câștigat pe terenul echipei Manchester United. Formația pregatita de Bruno Lage s-a impus luni, cu scorul de 1-0, în etapa a 21-a a campionatului Angliei.Unicul gol al partidei…

- Manchester United a fost invinsa pe teren propriu de Wolverhampton, scor 0-1, in runda cu numarul 21 din Premier League. Schimbarile tactice gandite de Ralf Rangnick la Manchester United s-au dovedit neinspirate. Cu Ronaldo (36 de ani) intr-o zi slaba, „diavolii” au trimis doar doua șuturi pe poarta…

- Antrenorul echipei Manchester United, germanul Ralf Rangnick, a sugerat ca ar trebui renuntat la disputarea Cupei Ligii Angliei, in contextul unui program competitional extrem de incarcat pentru formatiile din Premier League, scrie DPA, potrivit Agerpres. In prezent, situatia este si mai complicata…

- Francezul Anthony Martial, in dificultate la Manchester United, va trebui sa "informeze" clubul daca doreste sa plece, a declarat luni antrenorul sau, Ralf Rangnick, scrie AFP, citat de agerpres. "Daca doreste sa plece, jucatorul este cel care trebuie sa informeze clubul sau pe mine", a reactionat…

- Manchester United a caștigat azi al doilea meci la rand in Premier League de la venirea antrenorului Ralf Rangnick, scor 1-0 in deplasarea de la Norwich. Cristiano Ronaldo a decis meciul de pe „Carrow Road” in minutul 75, dintr-un penalty obținut tot de el, portughezul fiind faultat in careu de Aarons.…