- Tesla a redus oficial prețurile mașinilor sale cu pana la 20% pe plan global. Aceasta masura a fost luata pentru a incerca sa creasca cererea pentru modelele electrice ale marcii americane. Din cauza problemelor de aprovizionare și de livrare, precum și a concurenței din ce in ce mai puternice, acțiunile…

- Gradul de umplere pentru depozitele cu gaze la nivel european era, in 9 ianuarie, de 83%, nivel record in contextul in care in aceeasi zi a anului trecut gradul de umplere era de numai 50%, informeaza Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Consumul mondial de carbune ar urma sa atinga cel mai ridicat nivel din istorie in 2022 si va ramane la un nivel similar in urmatorii ani, in ciuda eforturilor globale destinate reducerii dependentei de cel mai poluant combustibil fosil, arata un raport publicat vineri de Agentia Internationala a Energiei…

- Prețurile alimentelor, la nivel mondial, au scazut in luna noiembrie. Uleiurile vegetale și zaharul fac excepție Prețurile alimentelor, la nivel mondial, au scazut in luna noiembrie. Uleiurile vegetale și zaharul fac excepție Pentru a opta luna consecutiv, in luna noiembrie, indicele global al prețurilor…

- De pe litoral va incepe o alta etapa in ce priveste oina, dezvoltarea sa la nivel mondial, prin intermediul unei federatii internationale. In acest proiect, al oinei fara frontiere, si au exprimat intentia de a fi parte tari de pe mai multe continente. Nicolae Dobre a subliniat dezvoltarea oinei pe…

- Jocurile de carți au fost populare inca din cele mai vechi timpuri și au reprezentat o modalitate prin care oamenii socializeaza și se distreaza. Jocuri precum Spades, poker și blackjack au in continuare succes la nivel mondial. Spades Un joc de carți popular la nivel mondial și care are o istorie bogata.…

- Piata cerealelor se pregateste pentru o crestere a preturilor, dupa retragerea Rusiei din acordul privind coridorul Marii Negre, decizie care pune in pericol exporturile ucrainene, au spus analisti intervievati de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Explozia de prețuri la utilitați a generat o stare de frica colectiva legata de facturi. Nimeni nu mai vrea sa le vada, de frica ca nu vor avea suficienți bani ca sa le plateasca. Ce spun psihologii despre asta.