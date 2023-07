Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei in Statele Unite, sub semnatura ambasadorului Andrei Muraru (foto stanga), a contractat serviciile uneia dintre cele mai mari case de avocatura din lume, firma americana Arnold & Porter Kaye Scholer LLP („Arnold & Porter″), aceasta urmand sa ofere sprijin in „implementarea…

- Dezvoltarea unui centru de date in Romania, reconstrucția Ucrainei și rolul județului Maramureș in acest proces, dezvoltarea infrastructurii rutiere și economice, au fost principalele teme discutate de Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș, in cadrul intalnirii avute cu Philip Vaughn, director executiv…

- Cu ocazia aniversarii a 26 de ani de Parteneriat Strategic intre Romania și Statele Unite ale Americii, o delegație parlamentara din țara noastra participa, la invitația ambasadorului Adrian Muraru, la o serie de intrevederi importante dedicate acestui eveniment, organizate de Ambasada Romaniei la…

- Ambasada Romaniei in SUA și Institutul Cultural Roman din New York, in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, organizeaza, in perioada 7-9 iulie 2023, la Washington, D.C., a doua ediție a evenimentului „Romanian Weekend at The Wharf”, cel mai mare p

- In perioada 7-9 iulie, in SUA, traditii si obiceiuri, demonstratii mestesugaresti, portul popular, folclorul autentic, vor fi prezentate publicului din Washington D.C. Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii in parteneriat cu Institutul Cultural Roman din New York au lansat in 2022 cel mai mare…

- Comunitațile de romi din Statele Unite sunt vizitate mereu de catre pastori din Romania. Una dintre deplasari a fost facute de pastori din Arad și Oradea. Alaturi de ei a fost și ambasadorul Romaniei la Washington, Andrei Muraru.

- Peste 3.000 de persoane au vizitat Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii, sambata, 13 mai 2023, cu ocazia „EU Open House” (“Ziua Porților Deschise”), cel mai mare eveniment de diplomație publica organizat la Washington de catre ambasadele țarilor membre ale Uniunii Europene. Vizitatorii…

- Mihai Lehene este un zalauan stabilit cu ani in urma in Statele Unite ale Americii. A devenit om de afaceri, dar și unul dintre cei mai importanți susținatori ai Romaniei și romanilor pe continentul american. Zilele trecute, Mihai a participat la Romanian Start-Up Days, eveniment organizat la Washington…