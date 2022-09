Pe ce dată pică Solstițiul de Toamnă 2022 Pe ce data pica Solstițiul de Toamna 2022. Echinocțiul, sau solstițiul este momentul cand ziua și noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in mișcarea sa aparenta pe cer, se afla exact pe ecuatorul ceresc. Echinocțiul are loc de doua ori pe an. Prima data este momentul cand Soarele traverseaza ecuatorul ceresc trecand din emisfera cereasca sudica in cea nordica, in jurul datei de 21 martie, numit echinocțiul de primavara. Echinocțiul de toamna in schimb are loc pe 23 septembrie la ora 4:04, ora Romaniei. Odata cu acest moment, zilele devin din ce in ce mai scurte,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

