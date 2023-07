Primaria Craiova a facut raportul cu cheltuielile si incasarile din primele sase luni ale anului si il va prezenta in sedinta Consiliului Local care va avea loc joi, 27 iulie. La capitolul venituri, in bugetul local au intrat, in total, 689.169.469 de lei (peste 139 de milioane de euro), de la inceputul anului pana pe 30 iunie. Din impozitele și taxele locale s-au incasat 192.733.032 de lei (venituri fiscale – 146.851.369 lei si venituri nefiscale – 45.881.663 lei). De asemenea, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, a invațamantului particular…