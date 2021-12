Stiri pe aceeasi tema

- Unele dintre cele mai indragite vedete din showbiz-ul autohton se alatura maratonului distractiei in noaptea dintre ani, la Antena Stars. Postul le-a pregatit telespectatorilor de Revelion patru programe speciale de Revelion, cu un numar impresionat de vedete.

- Unele dintre cele mai indragite vedete din showbiz-ul autohton se alatura maratonului distractiei in noaptea dintre ani, la Antena Stars. Postul le-a pregatit telespectatorilor patru programe speciale de Revelion, cu un numar impresionat de vedete.

- Cea mai scumpa camera de Revelion se afla in Poiana Brașov. Romanii trebuie sa scoata din buzunar aproape 3.000 de euro pentru trei nopți de cazare! In contextul pandemiei, romanii opteaza pentru sejururile din țara noastra, in special la munte. Și in acest an, cele mai mari prețuri se regasesc in Poiana…

- Concurenții Asia Express – Drumul Imparaților au continuat intrecerea la bancurile de lucru, sub atenta indrumare a celor trei chefi, Scarlatescu, Bontea și Dumitrescu, aseara, 1 decembrie 2021, la Antena 1. Ultima editie speciala a emisiunii Chefi la cutite s-a impus ca lider detasat de audienta, la…

- De cand s-au impacat, Oana Roman și Marius Elisei se ințeleg mai bine ca niciodata. Cu ce se ocupa vedeta știe toata lumea, insa mulți au fost curioși sa afle cu ce se ocupa partenerul acesteia. Oana Roman a raspuns pe una dintre rețelele de socializare tuturor curiozitaților fanilor ei. Vedeta a fost…

- Anul acesta, stațiunile montane de pe Valea Prahovei nu vor organiza petreceri de 1 decembrie. Este posibil ca nici de Revelion sa nu se organizeze evenimente, din cauza numarului mic de clienți. Fara petreceri de 1 decembrie Acesta este al doilea an la rand in care hotelierii de pe Valea Prahovei nu…

- Cristi de la Insula Iubirii, fosta ispita care a facut ravagii in randul concurentelor, se declara un barbat fericit, asta pentru ca are o relație de mai bine de cinci luni cu noua iubita, despre care a facut declarații inedite in platoul emisiunii de la Antena Stars. Astfel, vedeta a oferit detalii…

- Al doilea weekend al lunii octombrie vine cu caștiguri substabțiale pentru cei care și-au incercat norocul duminica, la Loto 6/49. In urma cu puțin timp au fost extrase numerele caștigatoare ale ediției speciale de toamna. Iata care sunt acestea!