- ZI DE POST NEGRU… Crestinii ortodocsi si catolici cinstesc astazi, 29 august, taierea capului Sfantului Proroc Ioan Botezatorul. Sfantul Prooroc Ioan Botezatorul, cel ce a anuntat venirea lui Hristos, propovaduind „vestea cea buna” a Intruparii Sale, este singurul sfant caruia Biserica Ortodoxa Romana…

- O veste tristaa șocat lumea medicala. Un renumit medic stomatolog a murit la varsta de 49 de ani, fiind infectat cu COVID-19. Chemal Taner era internat de mai mult timp in spital, iar in ultimele zile starea sa de sanatate s-a agravat, fiind transferat de urgența la Terapie Intensiva. Medicul urma sa…

- ,Batranii mei m au invatat sa ma agat de cer si de pamant ca sa nu ma poticnesc" Sf. Nikolai Velimirovici .Crestinatatea nu si uita martirii si credinciosii sunt Biserica vie si insufletita, care Il poarta in suflet pe Hristos si asteapta Eshatologia, adica viata veacului ce va sa vina Am aflat ,,Lumina…

- Lumea televiziunii este in doliu. In varsta de doar 49 de ani, un celebru prezentator TV murit. Fanii sunt in stare de soc. Fanii emisiunii MythBusters, socati de vestea trista! Este vorba despre inginerul si co-prezentatorul emisiunii “MythBusters” de pe Discovery. Grant Imahara, care a jucat si in…

- Doliu imens in Maramureș! Primul erou in halat alb din județ care a pierdut lupta cu noul coronavirus Nicolae Ștrempel, primul erou in halat alb din Maramureș care a pierdut lupta cu noul coronavirus. Chiar și eroii perioadei sumbre pe care o traversam, medicii care se pun paravn intre pacienți și…

- Este doliu in lumea sportului internațional! O indragita campioana europeana a murit la numai 31 de ani, dupa ce au aparut complicații la naștere. Sportiva a fost in coma timp de zece zile, inainte de a se stinge.

- Durere fara margini in aceste momente in familia edilului Ionel Moloiu de la Harsești. Mama acestuia s-a stins din viața dupa o grea suferința. Pe aceasta cale, dorim sa transmitem sincere condoleanțe familie indoliate! Dumnezeu s-o odihneasca in pace!

- Doliu la DGASPC Vrancea. Unul dintre angajați a murit astazi Zi neagra pentru Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea, unul dintre angajați a plecat astazi intr-o lume mai buna dupa o lunga suferința ascunsa in spatele dorinței de a ajuta oamenii. Este vorba despre…