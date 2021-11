Stiri pe aceeasi tema

- Si in acest an, Ziua Nationala va fi sarbatorita cu mai putin fast decat in alte dati. Daca nu vor interveni schimbari, manifestarile se vor desfasura in fata Palatului Culturii incepand cu ora 11. Ceremonia va incepe cu intonarea imnului, apoi, dupa oficierea slujbei religioase, vor tine scurte discursuri…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, miercuri, ca in contextul interesului major manifestat cu privire la dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Moldovei si Bucovinei, va publica bilunar stadiul proiectelor destinate acestei regiuni, dar si etapele care…

- Ciocanești este o comuna in județul Suceava , Bucovina , Romania , formata din satele Botoș și Ciocanești (reședința). Comuna s-a desparțit de Iacobeni. In comuna, anual are loc Festivalul Național al Pastravului. In 2014, satul Ciocanești a fost desemnat satul cultural al Romaniei. In 2017,…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, afirma ca regretatul presedinte de onoare al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania - Cultul Mozaic, Aurel Vainer, a fost un om "de inalta tinuta morala", un "promotor al pacii si al prieteniei intre culte si etnii diferite". "Am aflat cu multa…

- Evreii, romii care au murit in timpul Holocaustului din Romania, comemorați Foto: Arhiva. Evreii si romii care au murit în timpul Holocaustului din România au fost comemorati în Capitala, la memorialul construit în amintirea lor. Vorbitorii la eveniment au subliniat…

- Intr-un eveniment unic in Romania, Gigi Becali și Adriean Videanu au primit Crucea Patriarhala pentru mireni. Sora lui Becali, Domnica Geambazi, a primit Crucea „Maria Brancoveanu”. Cei trei sunt cei mai importanți ctitori ai Manastirea Pantocrator din Draganești, jud. Teleorman. Distincțiile oferite…

- „Razboiul si refugiile Si a venit o veste cutremuratoare Trecusera doar 22 de ani de pace de la revenirea Basarabiei la Patria-mama România si la 26 iunie 1940 Uniunea Sovietica, din porunca lui Stalin, da un ultimatum criminal ca populatia din Basarabia, Bucovina de Nord…