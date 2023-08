Stiri pe aceeasi tema

- Conditiile de participare in Programele ”Rabla Clasic” si ”Rabla Plus”, precum si documentele pe care trebuie sa le transmita solicitantii producatori/dealeri pot fi gasite in ghidurile de finantare ale celor doua programe, aprobate prin Ordinele nr. 784 si 783/22 martie 2023, publicate pe site-ul Administratiei…

- UPDATE – Aplicatia programului ‘Rabla local’ functioneaza in parametri normali, iar pana la aceasta ora au fost inregistrate 4.505 persoane fizice inscrise, a anuntat, luni, pe Facebook, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). ‘Aplicatia programului functioneaza in parametri normali. Pana la ora…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta ca sesiunea de inscriere a producatorilor in programele Rabla Clasic si Rabla Plus se va desfasura in perioada 1-18 august. Administratia Fondului pentru Mediu arata, intr-un comunicat de presa transmis vineri, ca organizeaza sesiune de inscriere…

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat, in urma sedintei comitetului de Avizare de marti, noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus. Astfel, conform unui comunicat remis AGERPRES, pentru “Programul Rabla Clasic” au fost aprobate 691 dosare, pentru 1.160 autovehicule…

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat, in urma sedintei comitetului de Avizare de marti, noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus.Astfel, conform unui comunicat remis AGERPRES, pentru "Programul Rabla Clasic" au fost aprobate 691 dosare, pentru 1.160…

- Numarul sistemelor fotovoltaice instalate pentru persoane fizice, la nivel national, va ajunge la 130.000, odata cu finalizarea editiei din acest an a programului "Casa Verde Fotovoltaice", a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Andrei Antipa, vicepresedintele

- Administrația Fondului pentru Mediu a publicat, in cursul zilei de ieri, lista cu autoritațile publice locale care au obținut finanțarea pentru derularea programului privind casarea autovehiculelor uzate, „Rabla Local”. Brașovul este una dintre municipalitațile importante care au obținut suma maxima…

- Potrivit AFM, pentru Programul Rabla Clasic au fost aprobate 284 de dosare pentru 454 de autovehicule si 16 motociclete in valoare de 6.636.500 de lei. De asemenea, au fost publicate noi liste care contin 5 contestatii aprobate pentru 11 autovehicule, in valoare de 93.000 de lei. In cadrul Programului…