Pretul pe actiune ar reprezenta o prima de 26% fata de cotatia de 55,58 dolari pe unitate consemnata de titlurile Pinterest la inchiderea tranzactiilor de marti. PayPal intentioneaza sa finanteze achizitia in majoritate in actiuni, potrivit surselor. PayPal se numara printre castigatorii mari ai pandemiei, intrucat un numar mai mare de oameni i-au folosit serviciile de plati pentru a face cumparaturi online si a plati online, eivtand sa iasa din casa. In ultimele 12 luni actiunile PayPal au crescut cu 36%, conferind companiei o capitalizare de aproape 320 de miliarde de dolari. Actiunile PayPal…