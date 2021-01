Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul PNL-USR condus de premierul Florin Citu calca in picioare Justitia. Si o face prin batjocorirea votului a 6,5 milioane de romani care la referendumul din 2019 au votat impotriva emiterii de ordonante de urgenta in domeniul Justitiei. Constatarea, una cat se poate de corecta in opinia noastra,…

- Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, spune ca va face totul ca Guvernul sa funcționeze bine in interesul cetațenilor. Aceasta este prima declarație facuta de Ciocoi, dupa ce președintele Maia Sandu a semnat decretul de numire a fostului ministru de Externe in aceasta funcție, scrie canal2. Intr-un mesaj…

- PNL, USR PLUS si UDMR isi asuma in Programul de guvernare 2020 - 2024 intarirea rolului Justitiei de putere independenta in stat, prin eliminarea mijloacelor de presiune dinspre politic si prin asigurarea resurselor necesare, angajandu-se, totodata, sa initieze si sa insiste asupra dezbaterii privind…

- CHIȘINAU, 22 dec - Sputnik. Legea care prevede obligativitatea comercianților de produse alimentare sa achiziționeze și sa asigure expunerea pe raft a produselor alimentare autohtone în proporție de cel puțin 50% din lungimea liniara a raftului comercial a fost promulgata. Intr-o postare e pagina…

- Cabinetul de miniștri a aprobat astazi un proiect ce prevede crearea unei Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecator la Curtea Europeana a Drepturilor Omului și aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfașurare a concursului național pentru desemnarea candidaților…

- Duminica nu va fi o lupta intre bine și rau, ci exista o singura soluție - vot pentru Maia Sandu, spune europarlamentarul Eugen Tomac, lider PMP, nascut in Republica Moldova, anunța MEDIAFAX. „Duminica este o zi importanta, va alegeți viitorul dumneavoastra. Pe 15 noiembrie nu exista lupta…

- Camera inferioara a Parlamentului Federatiei Ruse a aprobat miercuri un proiect de lege ce confera legislatiei nationale prevalenta in fata tratatelor si regulamentelor institutiilor internationale in cazul in care acestea intra in conflict cu textul Constitutiei ruse, informeaza Reuters potrivit…

- Un panou electoral al Maiei Sandu a fost rupt la Ocnița. Dupa ce fotografiile cu bannerul au circulat in spațiul public, despre asta a anunțat și deputat PAS Veronica Roșca, printr-o postare pe Facebook. Fruntașa PAS afirma ca a fost sesizata poliția. „In noaptea zilei de 25 octombrie, anticipat vizitei…