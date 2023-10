Eurodeputatul Rares Bogdan a anuntat, luni, ca Pavel Popescu este propunerea PNL pentru functia de vicepresedinte al Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) si Lucian Heius pentru cea de vicepresedinte al Curtii de Conturi. Totodata, Stefania Ferencz este propunerea PNL pentru a fi membru in Consiliul de Administratie al Curtii de Conturi, a adaugat Bogdan. Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului voteaza, marti, numirile pentru aceste functii in cadrul ANCOM si al Curtii de Conturi. „PNL a propus si votat reprezentantii de la PNL in pozitiile…