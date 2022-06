Păuleştiul merge la baraj Ultima etapa a Ligii A Prahova a adus și confirmarea ”matematica” a ceea ce se știa de cateva meciuri, anume ca CS Paulești va fi echipa care va reprezenta fotbalul prahovean la barajul pentru promovarea in Liga a III-a. Dupa 3-0 pe terenul celor de la CSO Baicoi, in ultima etapa a sezonului, cei de la Paulești au avut motive sa deschida șampania, la propriu, ierahia finala fiind completata de Atletic United – ”medalie de argint”, podiumul fiind incheiat de catre CS Cornu. Cum Federația Romana de Fotbal a stabilit, impreuna cu reprezentanții Asociațiilor județene de fotbal, la intalnirea care… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana județului Bacau va intalni campioana Vasluiului intr-o dubla manșa. Turul e programat pe 18 iunie, de la ora 18.00, la Onești, returul urmand sa aiba loc pe terenul vasluienilor, pe 25 iunie, de la 17.30 La primul sa participare in campionatul de seniori al Ligii a IV-a, AS Sportul Onești…

- Meciurile penultimei etape din Liga A Prahova la fotbal au fost programate sambata și duminica, faptul ca echipele de abia așteapta vacanța vazandu-se in evenimentele petrecute. Astfel, echipa CSO Baicoi nu a mai ajuns la Valeni sa joace meciul programat, dar, atenție, delegatul echipei a mers și a…

- Sezonul fotbalistic excelent al Metalului, cu echipa de seniori prezenta in play-off-ul Ligii a 3-a, a fost continuat si de formatiile de juniori „mari”, U19 si U17. La ambele categorii de varsta, formatiile pregatite de George Nita au castigat titlul judetean si vor reprezenta Buzau in etapa nationala.…

- Meciurile restante din runda a 26-a a Ligii A Prahova s-au jucat ”de Ziua Copilului”, singura partida in care gazdele au avut emoții fiind cea de la Paulești. Echipa gazda – CS Paulești – a reușit, pana la urma, prin golul marcat de Alex Ștefan, ”undeva in minutul …97-98”, sa caștige cu 2-1 in fața…

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe Farul, scor 4-1, in ultima etapa a play-off-ului Ligii 1. Laurențiu Reghecampf, antrenrul oltenilor, a tras concluziile la final de sezon. Reghecampf a explicat deciziile tactice de a menaja mai mulți titulari pentru meciul de saptamana viitoare, barajul pentru…

- CFR Cluj a devenit campioana Ligii 1 la fotbal masculin, cu o etapa inainte de finalul sezonului, dupa ce a invins duminica seara pe Universitatea Craiova, cu 2-1. Ardelenii au devenit campioni, dupa ce cu o zi inainte FCSB a remizat cu FC Voluntari și a

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul ultimei etape din play-off-ul Ligii 1, iar partida FCSB - CFR Cluj, cel mai probabil decisiva pentru titlu, se va juca duminica, 22 mai. De asemenea, LPF a precizat și cand va avea loc primul meci de baraj pentru calificarea in UEFA Conference League.

- Runda cu numarul XI a Ligii a IV-a a județului Suceava a fost una in care echipele de top și-au valorificat superioritatea. Liderul la zi, Juniorul Suceava a caștigat pe terenul celor de la Moldova Dragușeni cu scorul de 2-0 prin golurile marcate de Ciprian Ieșan. Pe locul secund a urcat Șomuz Preutești,…