Paula Seling – videoclip în memoria victimelor Pogromului de la Iași „Neuitare”, piesa centrala a proiectului cu acelasi nume dedicat victimelor Pogromului de la Iasi, o fila de istorie intr-un cantec și un videoclip, pe care Paula Seling o prezinta, astazi, publicului. In distribuție se afla și extraordinara actrița Maia Morgenstern. Indragita artista a susținut și un spectacol inedit, impreuna cu orchestra Operei Naționale Romane Iași, la 81 de ani de la una dintre cele mai negre și violente pagini din istoria Romaniei, Pogromul de la Iași, un concert eveniment dedicat comemorarii, cinstirii victimelor și aducerii aminte, in parteneriat cu Primaria Municipiului… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

