Paula Seling rupe tacerea: cantareața a vorbit deschis, in cadrul unui podcast de pe YouTube, despre ce se intampla in viața ei. Vedeta ar fi divorțat de Radu Bucura, alaturi de care a trait 17 ani. Bucura i-a fost manager o lunga perioada de timp și s-a ocupat de activitatea artistica. „Am lucrat foarte multe lucruri frumoase impreuna, multe videoclipuri, multe piese, multe momente. Și la Eurovision, el a fost autorul ideii pianului de sticla, cu dublu capat, care a fost ca o emblema pentru noi atunci, in 2010. El s-a ocupat o foarte mare perioada de timp de ceea ce a insemnat booking-ul meu…