- Moartea neașteptata a lui Kobe Bryant, renumitul baschetbalist care și-a pierdut viața intr-un accident aviatic, alaturi de fiica lui, a lasat in urma o mare de durere. Soția lui, Vanessa, nu l-a uitat, iar in ziua in care ar fi implinit 42 de ani a facut public un mesaj sfașietor.

- Pe 11 august 2014, modul in care actorul de comedie parasea brusc aceasta lume a socat: Robin Williams s-a spanzurat in resedinta lui din Paradise Cay, California. Avea 63 de ani. Un sfarsit atat de trist pentru un om care impartise multe hohote de ras. Sase ani mai tarziu, publicul nu l-a uitat. Problema…

- Moartea lui Paul Walker ramane unul dintre cele mai șocante decese din showbiz-ul internațional. Chiar și acum, apar detalii care fac dispariția prematura a actorului și mai tragica. De exemplu, abia acum s-a aflat ca starul din „Fast and Furious” luase o decizie cruciala, cu doar cateva ore inainte…

- Mesajul de condoleanțe al Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, la slujba de inmormantare a distinsului profesor Constantin Pavel, care a purtat cu cinste responsabilitatea proiectului structurii de rezistența a Catedralei Mantuirii Neamului, numita, in prezent, Catedrala…

- Un nor de praf saharian extrem de toxic va acoperi cerul Cubei pana vineri, intunecand deja orizontul și riscand sa provoace afectiuni respiratorii in tara ce a anuntat recent ca pandemia de coronavirus se afla sub control.

- James Ballinger a fost arestat de garzile printesei Anne dupa ce a intrat ilegal pe proprietatea ei. Barbatul a vrut sa o injunghie pentru ca aceasta „ii controleaza mintea cu ajutorul satelitilor”.

- Nu știu alții cum sunt, dar de cand cu moda asta cu start-up-urile tot caut o afacere de nișa, sa le iau la aștia cașcavalul. Pe partea aia cu persoanele defavorizate sunt atat de mulți, ca mintenaș mai facem ceva importuri pe baza de dosare profesionale ca sunt pricepuți sa nu faca nimic. Aștia dau…