Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu a transmis, vineri, printr-un comunicat, ca alegerile anticipate pot fi organizate, el raspunzandu-i presedintelui Klaus Iohannis, care afirmase in urma cu o zi in urma ca sunt aproape imposibil de realizat, pe Constitutia actuala. Liderul PSD il acuza pe…

- PSD insista in demararea alegerilor anticipate si in acuza pe presedintele Klaus Iohannis de ipocrizie in ceea ce priveste imposibilitatea procedurii. Paul Stanescu ii reaminteste sefului statului ca isi dorea alegeri anticipate in ianuarie 2020, insa ideea a fost abandonata dupa ce pandemia a luat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarat, fiind intrebat daca ia in calcul declansarea alegerilor anticipate in contextuls crizei politice actuale, ca este apropae imposibil, Constitutia fiind construita pentru a garanta stabilitatea parlamentara. Seful statului este de parere ca rezultatul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarat, fiind intrebat daca ia in calcul declansarea alegerilor anticipate in contextul crizei politice actuale, ca este aprope imposibil, Constitutia fiind construita pentru a garanta stabilitatea parlamentara. Seful statului este de parere ca rezultatul ne-ar…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, nu susține varianta alegerilor anticipate pentru debloarea crizei politice actuale. „Deocamdata facem consultari cu partidele. O sa fac o analiza și voi anunța pe cine voi desemna. Declanșarea alegerilor anticipate se discuta teoretic de mutl,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, insista pe varianta alegerilor anticipate și spune ca în acest moment criza este la presedintele Klaus Iohannis, care trebuie sa intervina, nu sa dea declaratii ”între doua avioane”. Ciolacu a spus din nou ca "sub nicio forma" PSD nu…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat, sambata, ca președintele Klaus Iohannis are datoria constituționala, morala și legala sa scoata Romania din situația penibila in care se afla intreg Guvernul, dupa dezvaluirile legate de Florin Cițu. E

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat, sambata, ca președintele Klaus Iohannis are datoria constituționala, morala și legala sa scoata Romania din situația penibila in care se afla intreg Guvernul, dupa dezvaluirile legate de Florin Cițu. El cere dupa demisie sau demitere, anticipate.…