- Paul McCartney, fost membru al trupei The Beatles, a gasit chitara bas care ii lipsea de mai bine de 50 de ani, pe care a cantat „Love Me Do”, „She Loves You” si „Twist and Shout” in studio si pe scena. Potrivit site-ului lui Paul McCartney, instrumentul, un Hofner in forma de vioara cumparat cu…

- La data de 4 februarie ora 09.24, patrula din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Marginea, a fost sesizata de catre un barbat din comuna Marginea cu privire la faptul ca un autoturism a fost sustras de catre persoane necunoscute. Din verificarile efectuate de catre polițiști s-a stabilit faptul ca la data…

- O geanta care fusese furata și aruncata in raul Don, in Aberdeen, Scoția, in urma cu 30 de ani, a fost gasita vineri și returnata.Geanta i-a fost furata și apoi aruncata in raul Don, iar vineri, dupa 30 de ani, i-a fost returnata. S-a intamplat in Aberdeen, Scoția. Poșeta ii fusese furata…

- Deputatul PSD Dan-Constantin Șlincu a venit cu precizari pentru „Adevarul” in ceea ce privește reținerea autoturismului sau in vama Sculeni, pe motiv ca a fost declarat furat din 2016, afirmand ca il va da in judecata pe vanzator. Alesul a subliniat ca anual a ieșit din țara cu mașina.

- Chitaristul britanic Denny Laine, cofondator al trupei The Moody Blues in anii 1960 si al formatiei Wings, alaturi de sotii Paul si Linda McCartney, dupa destramarea trupei The Beatles, a murit marti la varsta de 79 de ani, a anuntat sotia acestuia, Elizabeth Hines, informeaza AFP, informeaza Agerpres.Pe…

- Paul McCartney a urcat marti seara pe scena unui mic local de muzica din capitala Braziliei pentru o reprezentatie speciala cu un public intim si extaziat de 300 de persoane, anunta Reuters, conform news.ro. Intr-un spatiu comparabil cu celebrul Cavern Club din Liverpool, unde formatia The…