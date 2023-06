Stiri pe aceeasi tema

- Cinci dintre jucatorii care au facut parte din lotul echipei pe parcursul editiei trecute din Superliga nu vor mai continua cu FC Petrolul Ploiesti si in stagiunea 2023-2024. CITESTE SI Lionel Messi s-a dus la codașa din SUA: Inter Miami a pierdut iar in MLS 14:04 10 Gabi Iancu și-a reziliat…

- Dinamo Bucuresti a promovat in Superliga nationala de fotbal, desi a fost invinsa de FC Arges cu scorul de 4-2 (2-1), sambata seara, la Mioveni, in mansa secunda a barajului de mentinere / promovare, transmite Agerpres.

- Vineri, 19 mai 2023, peste puțin mai mult de 24 ore, se va da startul ultimului meci disputat de catre promovata din vara anului trecut, FC Petrolul Ploiești, in SuperLiga. Partida de pe arena Nicolae Dobrin, contra echipei piteștene FC Argeș, are miza. E clar. Iar asta deoarece „alb-violeții” inca…

- Manchester City și Real Madrid se intalnesc, miercuri seara, de la ora 22.00, in manșa secunda a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal. In partida tur, disputata in Spania, scorul a fost egal, 1-1. Prima echipa calificata in finala de la Istanbul, din 10 iunie, este Inter Milano. Aceasta a trecut…

- Petrolul Ploiești il așteapta cu brațele deschise pe omul de afaceri Simion Apreutese, care a licitat pentru FCSB. Fondator al unei companii de transport și deținator al unei firme din domeniul pieselor auto, Simion Apreutese s-a aratat de curand interesat sa cumpere clubul FCSB, pe care Gigi Becali…

- Petrolul Ploiești a obținut un succes lejer in fața celor de la CS Mioveni, scor 2-0, in cadrul etapei cu numarul 3 din play-out-ul SuperLiga. Echipa lui Nicolae Dica ajunge astfel la 4 infrangeri consecutive in toate competițiile.

- Meciurile de top din preliminariile Euro 2024 vin cu cele mai mari cote din lume la Mozzart Bet! Scoția - Spania (ora 21:45) cota 1.70 Dupa dezamagirea de la Campionatul Mondial din Qatar, șefii Federației l-au demis pe Luis Enrique, iar Spania a inceput o noua era. Debutul preliminariilor a fost excelent…