Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare diamant roz-intens in forma de para care a fost scos vreodata la licitatie ar putea fi adjudecat pentru o suma de pana la 35 de milioane de dolari in cadrul unei vanzari de bijuterii rare pe care casa Christie’s o are programata in data de 8 noiembrie, au anuntat miercuri reprezentantii…

- Cel mai mare diamant roz-intens in forma de para care a fost scos vreodata la licitatie ar putea fi adjudecat pentru o suma de pana la 35 de milioane de dolari in cadrul unei vanzari de bijuterii rare pe care casa Christie’s o are programata in data de 8 noiembrie, au anuntat miercuri reprezentantii…

- Cel mai mare diamant roz-intens in forma de para care a fost scos vreodata la licitatie ar putea fi adjudecat pentru o suma de pana la 35 de milioane de dolari in cadrul unei vanzari de bijuterii rare pe care casa Christie's o are programata in data de 8 noiembrie, au anuntat miercuri reprezentantii…

- Fundatia Bill si Melinda Gates a promis, duminica, alocarea sumei de 1,2 miliarde de dolari pentru a contribui la eforturile de eradicare a tuturor formelor de poliomielita la nivel global cu ocazia unei conferinte de presa internationale pe teme sanitare, organizata la Berlin.

- Fundatia Bill si Melinda Gates a promis duminica alocarea sumei de 1,2 miliarde de dolari pentru a contribui la eforturile de eradicare a tuturor formelor de poliomielita la nivel global cu prilejul unei conferinte de presa organizata la Berlin.

- Americanul Alex Jones, cunoscut exponent al ''conspirationismului'' de extrema dreapta din Statele Unite, a fost condamnat miercuri sa plateasca aproape un miliard de dolari sub forma de compensatii pentru familiile victimelor masacrului de la scoala Sandy Hook, caruia i-a negat

- CEO-ul Meta , Mark Zuckerberg, e mai puțin bogat cu 70 de miliarde de dolari, ceea ce il coboara pe locul 20 ca cel mai bogat om din lume, arata estimarile. Zuckerberg a inceput anul cu o avere de 125 de miliarde de dolari potrivit indicelului Billionaires al Bloomberg. De atunci, insa, a scazut la…

- Jeff Bezos a trecut pe locul III in topul celor mai bogați oameni de pe planeta. Un indian i-a luat locul! Este vorba de Gautam Adani, magnatul cu afaceri in energie și transport, cu o avere estimata la 150 miliarde de dolari, care s-a strecurat in top 3 cei mai bogați oameni ai momentului din intreaga…