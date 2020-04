Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de miercuri noapte, ora 21.00 GMT, in 31 de orase si provincii din Turcia au fost instituite patru zile de carantina in ajunul Ramadanului, cu scopul de a limita raspandirea noului coronavirus, transmite dpa.Printre orașele care vor intra in carantina se numara Istanbul, centrul cultural si…

- Epidemia de coronavirus din Turcia incepe sa se aplatizeze si tara isi propune sa revina la normal dupa incheierea Ramadanului, la sfarsitul lunii mai, a declarat marti presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de catre agentia de presa Anadolu, relateaza Reuters.Citește și: Un studiu…

- Epidemia de coronavirus din Turcia incepe sa se aplatizeze si tara isi propune sa revina la normal dupa incheierea Ramadanului, la sfarsitul lunii mai, a declarat marti presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de catre agentia de presa Anadolu, relateaza Reuters.

- Se modifica masurile de carantina: Cei care se intorc in țara din zonele roșii vor sta in carantina la domiciliu, nu in centre pazite de autoritați! Romanii care revin in țara din așa-numitele zone roșii (Italia, Spania, Franța, Belgia, Marea Britanie, Statele Unite, Turcia sau Iran,…

- Un oras si patru sate din provincia turca Rize de la Marea Neagra au fost plasate in carantina din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat vineri primarul local, potrivit Reuters. Este primul caz de izolare a unor localitati in Turcia de la izbucnirea epidemiei acum doua saptamani.Alaettin…

- Numarul mortilor din cauza noului coronavirus a crescut de la noua la 30, duminica, cu 1.256 de cazuri confrmate dupa o crestere a numarului acestora in ultimele doua saptamani.Autoritatile au efectuat raiduri simultane la depozitele de masti faciale duminica dimineata pentru a le cere patronilor sa…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul lui Gazișehir Gaziantep, s-a intors in Romania cu un avion privat. Federația de la Ankara a luat decizia de a suspenda campionatul regulat și a transmis cluburilor sa nu le permita jucatorilor sa paraseasca țara. Marius Șumudica nu a mai ținut cont de inștiințarea…

- Peste 10.000 de pelerini turci care s-au intors sambata in tara de la Mecca au fost plasati in carantina pentru 14 zile in camine studentesti, dupa ce o persoana care a vizitat orasul sfant din Arabia Saudita a fost testata pozitiv pentru coronavirus vineri, informeaza