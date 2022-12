Patru ucraineni blocați în Munții Maramureșului Patru ucraineni s-au ratacit in Muntii Maramuresului din cauza conditiilor meteo si a terenului extrem de accidentat. Salvamontiștii acționeaza pentru salvarea acestora. „E vorba de patru cetateni ucraineni, trei barbati si o femeie, cu varste intre 30 si 32 ani, care au trecut azi dimineata frontiera din Ucraina spre Romania, blocandu-se sau ratacindu-se din cauza conditiilor meteo si a terenului extrem de dificil in partea muntoasa a zonei Poienile de Sub Munte. (…) Nu se poate comunica cu cei patru, dar apelanta care a sunat la 112 in aceasta seara si care a tinut legatura cu un apartinator… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

