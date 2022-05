Patru tineri din Bunea Mare, Timiș, au delapidat și tâlhărit o sală de jocuri din Făget Politistii din orasul Faget au retinut patru barbati, cu varste cuprinse intre 20 de ani si 37 de ani, cercetati pentru comiterea infractiunii de delapidare dupa ce au inscenat o talharie. In noaptea de sambata spre duminica, politistii din Faget au fost sesizati de catre un angajat al unei sali de jocuri de noroc cu privire la faptul ca o persoana mascata, inarmata cu un cutit, a patruns in incinta societatii si a sustras 23.000 de lei, a anuntat, luni, Biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Timis. Politistii au efectuat verificari si au stabilit ca, de fapt, nu este vorba… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbati au fost retinuti, fiind cercetati pentru delapidare, dupa ce unul dintre ei a intrat mascat si inarmat cu un cutit intr-o sala de jocuri din orasul Faget, judetul Timis, de unde a sustras, cu ajutorul altor trei tineri, importante sume de bani, simuland un jaf, informeaza News.ro . „La…

- *Polițiștii din cadrul Secției 3 Urbane Timișoara efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 36 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de „talharie calificata”. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.*…

- Polițiștii orașului Gataia au reținut un tanar, in varsta de 18 ani, banuit de comiterea infracțiunilor de distrugere și furt calificat in localitatea Șemlacu Mare, din județul Timiș. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Polițiștii orașului Gataia au reținut un tanar, in varsta de 18 ani, banuit de comiterea infracțiunilor de distrugere și furt calificat in localitatea Șemlacu Mare, din județul Timiș. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Polițiștii lugojeni efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 43 de ani, banuit de savarșirea mai multor infracțiuni. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In fapt, in data de 19 martie a.c., polițiștii din…

- Polițiștii lugojeni efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 43 de ani, banuit de savarșirea mai multor infracțiuni. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In fapt, in data de 19 martie a.c., polițiștii din…

- Polițiștii lugojeni efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 43 de ani, banuit de savarșirea mai multor infracțiuni. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Sambata, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Lugoj,…