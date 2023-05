Stiri pe aceeasi tema

Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II și Sectorului Poliției de Frontiera Varșand au depistat 37 de cetateni din...

Comunicat. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Curtici, județul Arad, au depistat cu ajutorul dronei din dotare, 13 cetateni din diverse state...

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Curtici, județul Arad, au depistat, in noaptea de vineri spre sambata, cu ajutorul dronei, 13 cetateni din diverse state afro-asiatice care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pe la frontiera verde. In noaptea…

Comunicat. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II și Sectorului Poliției de Frontiera Varșand au depistat, in total, 93 de...

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II și din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Diosig au depistat 9 cetateni din...

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Nadlac au depistat 18 cetateni din Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh și Afganistan, care au incercat sa...

Doi migranti din Siria au fost depistati de politistii de frontiera suceveni si predati Centrului Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitanti de Azil din Radauti. Potrivit STPF Suceava, politistii de frontiera suceveni au depistat doi cetateni sirieni care nu-si justificau prezenta in zona de…

Polițiștii de frontiera suceveni au depistat doi cetățeni sirieni care nu-și justificau prezenta in zona de frontiera, ulterior fiind predați Centrului Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanți de Azil Radauți. Ieri 16 martie a.c., ora 14.30 polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției…