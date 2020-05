Patru scandalagii din Bălţeşti – reţinuţi La sfarsitul saptamanii trecute, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Balțești au intervenit pentru aplanarea unui conflict izbucnit intre cinci persoane din localitate, care și-au adresat reciproc cuvinte și expresii jignitoare, tulburand ordinea și liniștea publice. Dupa potolirea scandalului, in cauza a fost deschis un dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice, iar in urma administrarii probatoriului, patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea OFICIAL| In Alba, 52 persoane se afla in carantina și 1.319 izolate la domiciliu. Continua acțiunile in domeniul ordinii si sigurantei publice, in contextul prevenirii si combaterii raspandirii COVID – 19 In Alba, 52 persoane se afla in carantina și 1.319 izolate la domiciliu. Continua…

- La data de 14 mai 2020, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Iasi si Sectiei nr. 2 Politie Rurala Ciurea, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, au desfasurat patru perchezitii domiciliare, pe raza comunelor Mogosesti si Miroslava, intr-un…

- Danemarca nu va permite organizarea de intruniri publice la care sa participe mai mult de 500 de persoane pana cel putin in data de 1 septembrie, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta tara intr-un comunicat publicat marti, informeaza Reuters. Aceasta declaratie contrazice o serie de informatii…

- Justiția din Romania s-a mișcat rapid, dupa violențele de strada care au scandalizat intreaga țara. Patru persoane au fost reținute la Codlea, dupa violențele impotriva polițiștilor. Polițiștii si jandarmii brașoveni au intervenit intr-un cartier din Codlea, dupa ce luni seara membrii a doua familii…

- Dupa ce au interzis anterior toate intrunirile a peste 500 de persoane, autoritațile suedeze au anunțat astazi o masura mai stricta, care interzice adunarile publice de peste 50 de persoane. Masura este pusa in aplicare pentru a stopa raspandirea virusului COVID-19 . Noul regulament va intra in vigoare…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au retinut doi barbati de 33 de ani, din Mioveni si, respectiv 28 de ani, cetatean bielorus, banuiti de savarsirea infractiunii de colectarea, detinerea, producerea,…

- In ziua de 18 martie a.c., polițiștii Secției de Poliție Rurala Bascov au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice și aureținut doi tineri de 18 ani, respectiv 20 de ani, ambii din comuna Merișani.…

- Autoritatile au interzis, incepand de azi, in contextul prevenirii unei raspandiri a coronavirusului in Romania, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie intr-o incinta, fie in aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…