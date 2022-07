Patru raniti intr-un atac cu cutitul intr-un spital! Ce se vede in inregistrarile video Patru persoane au fost ranite sambata intr un renumit spital din Shanghai intr un atac cu cutitul, al doilea astfel de incident dupa ridicarea lockdown ului din metropola la inceputul lui iunie, relateaza Reuters.Politistii s au deplasat la spitalul Ruijin, de peste o suta de ani, sambata dimineata, dupa mai multe apeluri privind un atac in desfasurare.Ce se vede in inregistrarile video In inregistrari video postate pe social media se poate vedea haosul creat dupa ce vizitatorii au inceput sa sa ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

