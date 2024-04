Stiri pe aceeasi tema

- Luna aprilie aduce noi peisaje idilice care ascund monștri, in seria de filme polițiste franceze „Crima in …” („Crime a…”), difuzate in premiera de DIVA și luna aceasta. Inceputa in martie seria este axata pe cazurile investigate de vice-procuroarea Elisabeth Richard (Florence Pernel), alaturi de jandarmii…

- Pe 27 martie de la ora 20:00, la DIVA este programata premiera filmului tv „Crima in Luberon” („Crime dans le Luberon”, 2018), in care un peisaj idilic din centrul Provenței ascunde secrete intunecate și acte criminale. Intriga? Pascal Achard (Franck Libert), un localnic din zona Luberon (Provența),…

- Seria polițista franceza „Crima in…” In fiecare miercuri, de la ora 20:00 Luna aprilie incepe cu noi peisaje idilice care ascund monștri, in seria de filme polițiste franceze „Crima in…” („Crime a…”), difuzate in premiera de DIVA și luna aceasta. Inceputa in martie (cu filmul TV „Crima in Luberon”/„Crime…

- Sezonul 4 din serialul franco-belgian „Astrid și Raphaelle” („Astrid et Raphaelle”, lansat in anul 2019) ajunge la final, cu al optulea și ultimul episod difuzat luni, 26 februarie, de la 20:00, in premiera la DIVA. Acest sezon din „Astrid și Raphaelle” (lansat in 2023 in Franța) a readus in prim-plan…

- ■ cazul de violența in familie a avut loc la Dobreni ■ femeia ucisa avea 35 de ani, iar soțul 67 ■ barbatul a fost retinut si urma sa se faca o propunere de arestare preventiva ■ Crima s-a petrecut la locuinta celor doi soti din comuna Dobreni, in noaptea de 14 spre 15 ianuarie […] Articolul Gelozia,…

- Bebelusul de sase luni din Iasi, aruncat de mama de la etaj ca sa il salveze din incendiul, a murit la spital in cursul noptii. Femeia s-a ales acum cu dosar penal pentru tentativa de crima, dosarul fiind preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Iași, scrie observatornews.ro.

- Papa Francisc a ținut un discurs in fața diplomaților in care a spus ca „lovirea fara discriminare” a civililor este o crima de razboi. Papa a oferit drept exemplu crizele din Ucraina și Gaza, potrivit Reuters.Papa Francisc a abordat conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina in discursul sau anual…

- Continue reading Intrebare infricoșatoare despre „crima secolului“: și-a sacrificat Charles Lindbergh fiul pentru știința și apoi a pus in scena o mușamalizare monstruoasa? at Info real.