- Patru noi elicoptere SMURD vor fi operate de piloti cu experienta, chemati din rezerva, a anuntat, luni, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, intr-o declaratie de presa sustinuta in prezenta sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. "Am o veste buna pentru locuitorii din…

- Vremea 25 decembrie. Temperaturile in prima zi de Craciun vorscadea usor, apropiindu-se de cele normale in aceasta perioada.Variatiile din termometre se vor situa intre -3 si 9 gradeCelsius.In primul rand, aproape in toata tara, marti, in prima zi de Craciun, ploile se vor diminua. Unele precipitații…

- Temperaturile demne de inceputul primaverii continua si in zilele urmatoare, maximele ajungand pana la 22 de grade. Pentru miercuri, meteorologii anunta maxime de 19 grade in Moldova, 14 in Maramures, 16 in Crisana, 14 in Transilvania, 16 in Banat, 17 in Oltenia, 22 in Muntenia si 18 grade in Dobrogea.…