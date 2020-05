Stiri pe aceeasi tema

- Saptamina incepe trist in R. Moldova. Inca șase persoane, printre care și un medic, au murit din cauza complicațiilor provocate de noul coronavirus. Bilanțul deceselor ajunge la 256. In primul caz este vorba despre un barbat de 81 ani, din mun. Chișinau, internat la Spitalul Clinic Republican, pe data…

- Inca noua persoane au murit din cauza COVID-19, numarul total al deceselor pe teritoriul Romaniei ajungand la 961, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este vorba de doua femei si sapte barbati cu varste intre 52 si 80 de ani. * Deces 953 – Barbat, 74 ani, judetul Neamt. Data…

- Inca sapte romani au murit din cauza COVID-19, numarul total al deceselor pe teritoriul Romaniei ajungand la 952, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Deces 946 Barbat, 78 ani, judet Brasov. Data confirmare: 28.04.2020. Data deces: 09.05.2020. Comorbiditati: HTA, insuficienta…

- Inca doua persoane si-au pierdut viata pe parcursul zilei de duminica, 26 aprilie, din cauza infectarii cu COVID-19. Este vorba despre o femeie de 78 de ani din Orhei si un barbat in varsta de 70 de ani Comrat.

- Inca trei persoane si-au pierdut viata din cauza contaminarii cu COVID-19. Intr-un caz este vorba despre o femeie de 61 ani, din Chisinau. Ea mai suferea de diabet zaharat si hipertensiune gr. III.

- Ministerul Sanatații a informat despre inregistrarea a inca doua decese provocate de infecția COVID-19.Este vorba despre un barbat, de 71 ani, din orașul Bender, internat in Institutul de Medicina Urgenta.

- (UPDATE) Ministrul Sanatații: Inca doua persoane au murit din cauza COVID-19. Este vorba despre un barbat de 41 de ani , care a decedat la Institutul de Medicina Urgenta. Acesta a fost internat in spital in data de 30 martie, fiind in stare grava.

- Ziarul Unirea Inca 4 persoane au murit din cauza COVID-19 in Romania: Doua femei și doi barbați care aveau și alte comorbiditați. Numarul total al deceselor a ajuns la 90 Inca 4 persoane au murit din cauza COVID-19 in Romania. Este vorba de 2 femei și doi barbați care aveau și alte comorbiditați. Numarul…