Patru persoane, printre care si doi copii, au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier care a avut loc, duminica, pe drumul european E58, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu, potrivit Agerpres . Doua autoturisme au fost implicate in accidentul produs pe raza comunei Baluseni, judetul Botosani, in apropiere de Manastirea Zosin. La fata locului au intervenit pompierii din cadrul Detasamentului Botosani, cu o autospeciala cu apa si spuma, si o ambulanta SMURD, dar si doua echipaje al Serviciului Judetean de…