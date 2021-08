Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane si-au pierdut viata si una este data disparuta in urma unor viituri produse in orasul turcesc Kastamonu din regiunea Marii Negre, a informat joi autoritatea turca pentru gestionarea dezastrelor si a situatiilor de urgenta (AFAD), potrivit Reuters. Au existat, de asemenea, inundatii…

- Autoritațile turce au evacuat miercuri un spital și au cautat o femeie disparuta dupa ploi abundente care au provocat inundații masive și alunecari de teren în nordul Turciei, potrivit AFP.Acest dezastru natural, care a lovit mai multe regiuni care se învecineaza cu Marea Neagra,…

- O scurgere de petrol în apele de pe coasta rusa a Marii Negre survenita în weekend s-a extins pe o suprafata de circa 80 de kilometri patrati si este de 400 de ori mai mare decât s-a estimat initial, relateaza Reuters și Agerpres. Anunțul a fost facut miercuri de cercetatori…

- Cinci persoane si-au pierdut viata si cel putin alte 30 au fost date disparute dupa ce o rupere de nori a declansat miercuri dimineata ploi abundente care au devastat parti dintr-un sat izolat din regiunea indiana Jammu si Casmir, au precizat autoritatile locale, potrivit DPA. Cinci cadavre au fost…

- Un microbuz cu migranți ilegali s-a rasturnat, duminica, și a luat foc in estul Turciei, potrivit Reuters. In urma accidentului, 12 oameni au murit și alți 26 au fost raniți. Printre morți se afla și persoana care ar fi organizat transportul ilegal. Microbuzul s-a rasturnat in apropiere…

- Cel putin trei persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma unei explozii produse marti la o conducta de petrol din sud-vestul Iranului, anunta autoritatile iraniene, conform agentiei Reuters. Deflagratia s-a produs la o conducta de petrol a complexului de extractie Cheshmeh Khosh,…

- Ucraina si SUA incep luni un exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, relateaza Reuters. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova, care a declarat saptamana trecuta ca a…

- Trei persoane au fost ucise si altele ranite sambata dupa un raid aerian al Turciei asupra unei tabere de refugiati kurzi din nordul Irakului, a transmis un oficial al partidului Uniunea Patriotica din Kurdistan.