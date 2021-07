Patru morţi şi circa 30 de dispăruţi în urma ploilor abundente înregistrate în vestul Germaniei Patru persoane si-au pierdut viata si circa 30 sunt date disparute in urma ploilor abundente si a inundatiilor care au lovit vestul Germaniei, dupa ce sase case au fost maturate de apele unui rau iesit din matca, declarat joi politia, potrivit DPA. "Numeroase persoane date disparute" se aflau pe acoperisurile caselor maturate de ape in comuna Schuld, din landul Renania-Palatinat, a declarat un purtator de cuvant al politiei din Koblenz, citat de AFP. Potrivit DPA, cele patru decese au fost inregistrate in districtul Ahrweiler. Miercuri, ploile abundente au provocat pagube materiale masive, inchiderea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Cel puțin 11 persoane au murit și zeci au fost date disparute joi, dupa ploile puternice din vestul Germaniei din cauza carora s-au revarsat mai multe rauri, iar casele și pivnițele au fost inundate.

- Noua morti si zeci de persoane disparute, in urma inundatiilor din Germania Foto: Arhiva Politia germana, citata de ziarul Bild, a anuntat, joi, ca noua persoane si-au pierdut viata si alte peste 70 sunt date disparute, în urma inundatiilor care au afectat mai multe zone ale tarii, transmite…

- Aceste intermperii s-au soldat cu "patru morti in districtul Ahrweiler, decedati din cauza intemperiilor sau in urma unor catastrofe", declara un purtator de cuvant al Politiei din Koblenz. Bilantul ar putea creste. Astfel, in comuna Schuld, la sud de Bonn, unde sase case sitate pe malul unui rau s-au…

- Germania este sub ape. 6 persoane au decedat, zeci de oameni au disparut si mai multe case s-au prabusit din cauza ploilor torentiale Ploile abundente si inundatiile de miercuri seara au provocat prabusirea a sase case din Renaniei-Palatinat, Germania, au cauzat decesul a 6 persoane, iar mai multi…

