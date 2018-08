Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru morti in urma unui incident armat produs in Canada, transmite Mediafax.Atacul armat a avut loc vineri in oraselul canadian Fredericton, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate regionale. Atacul armat a avut loc la ora locala 7.30 (13.30, ora Romaniei) in zona…

- Imaginea a fost postata luni, la cateva ore dupa ce guvernul saudit a anuntat ca a expulzat ambasadorul Canadei si a suspendat orice fel de relatii comerciale cu Ottawa, ca raspuns la cererile Canadei de a fi eliberati mai multi activisti pentru drepturile omului. Contul, care avea peste 350.000 de…

- Cinci persoane au murit si alte 40 au fost ranite duminica la Chicago, in mai multe incidente cu arme de foc, o serie de violente de strada calificate drept 'total inacceptabile' de catre politie, transmite...

- Președintele american Donald Trump l-a avertizat pe omologul sau ranian Hassan Rouhani impotriva amenințarii Statelor Unite, dupa ce acesta a declarat ca "un razboi cu Iranul este mama tuturor razboaielor", relateaza site-ul agenției Reuters, conform mediafax. "Niciodata sa nu mai ameninți…

- Mai mulți morți intr-un schimb de focuri in redactia unui ziar, in apropiere de Washington. Un schimb de focuri s-a soldat cu mai multi morti la sediul unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de Washington, au informat joi media americane, transmite AFP. Autoritatea insarcinata…

- Trei persoane au fost ucise joi intr-un schimb de focuri care a izbucnit intr-un oraș din sudul Turciei, in timpul vizitei unui deputat al partidului lui Erdogan, in campanie pentru alegerile din 24 iunie, scrie presa locala, preluata de AFP.

- Mai multe persoane au fost ucise vineri dupa ce un individ inarmat a deschis focul intr-un liceu din Texas, au relatat posturi de televiziune, in timp ce presedintele Donald Trump a atras atentia ca ‘ne putem astepta la vesti proaste’, relateaza AFP. ‘Focuri de arma intr-o scoala din Texas. Primele…

