Stiri pe aceeasi tema

- Trei dintre suspecti au fost retinuti la Berlin, iar un altul a fost retinut in Olanda, potrivit procurorilor germani. Nazih R, cetatean olandez, a fost arestat de politie la Rotterdam, in timp ce Abdelhamid Al A si Ibrahim El-R, de origine libaneza, precum si Mohamed B, cetatean egiptean, au fost arestati…

- Patru membri ai gruparii militante islamiste Hamas au fost retinuti sub suspiciunea de a planui atacuri impotriva unor institutii evreiesti din Europa, au anuntat joi procurorii germani intr-un comunicat. Anterior, politia daneza anuntase ca trei persoane au fost arestate in Danemarca si una in Olanda…

- Apple a anuntat una dintre cele mai mari extinderi de pana acum a serviciului Self Service Repair, prin care utilizatorii pot inchiria instrumentele necesare si incerca sa faca singuri reparatii la iPhone si alte produse Apple. Self Service Repair va fi disponibil in alte 24 de tari europene, inclusiv…

- Colaboram de 5 ani cu Libertatea, ziarul in care am publicat peste 100 de articole despre romanii din diaspora. Este cea mai lunga colaborare a noastra și o intrerupem pentru ca managementul Ringier i-a dat afara pe jurnaliștii care au indraznit sa lupte pentru independența editoriala. De cinci ani,…

- Romanii sunt pe primul loc la capitolul munca in Uniunea Europeana cu 2.029 de ore lucrate anul trecut, urmati de greci și de bulgari, arata un studiu al institutului francez Rexecode Institute, noteaza Agerpres.Pe locul secund sunt grecii, cu 1.979 de ore lucrate, apoi bulgarii, care in 2022 au lucrat…

- In urma unei competiții continentale desfașurata recent in Mulhouse, Franța, un tanar din Lugoj a adus acasa titlul Campion European dupa ce gaina sa a fost considerata cea mai frumoasa din Europa. Radu Tuștean a impresionat juriul cu o gaina din rasa Orpington Rossenkam. Gaina din Romania a obținut…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș organizeaza vineri, 27 octombrie, incepand cu ora 9.00 ”Bursa locurilor de munca pentru absolvenți”. Evenimentul se va desfașura in Baia Mare, la Biblioteca Județeana ”Petre Dulfu”. Vor fi prezenți 21 de angajatori, care vor oferi 357 locuri…

- Un sondaj intocmit de biroul de statistica al UE arata ca, anul trecut, 72% dintre tinerii europeni cu varste cuprinse intre 15 și 29 de ani nu ocupau un loc de munca, in timpul studiilor. Doar 25% dintre tinerii din UE erau angajați in timpul studiilor, iar 3% se declarau disponibili pentru angajare…