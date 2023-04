Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor anunta ca este pericol de inundatii pe mai multe rauri din Caraș-Severin și Timiș. Hidrologii au instituit Cod portocaliu de inundatii pe raurile din bazinele hidrografice Bistra si Barzava.

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare de tip „cod portocaliu”, cu privire la inundații pe raul Arieș. Codul portocaliu a intrat in vigoare astazi (16:00) și va fi valabil pana maine, la miezul nopții. Codul portocaliu este valabil in amonte de Campeni.…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, a avertizare Cod rosu de inundatii, valabila pe un sector al raului Bega, pe parcursul urmatoarelor ore. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Atenționare COD GALBEN de inundații in județul Alba și in alte zone din țara, pana miercuri Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis atenționari Cod Galben de inundații pe rauri din județul Alba și din alte zone din țara. Atenționarile au fost emise avand in vedere situatia…

- AVERTIZARE HIDROLOGICA NR. 6 DIN 20.01.2023 Sursa: Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, Bucuresti Ziua/luna/anul: 20.01.2023 Ora: 11:45 Numarul mesajului: 6 Catre:Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Inspectoratul General

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, atentionari Cod galben și portocaliu de viituri. Alerta Cod portocaliu este valabila de joi ora 12.00 pana vineri la miezul nopții, pe rauri din 9 județe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis un mesaj de atenționare hidrologica COD GALBEN valabila in intervalul 10.01.2023 ora 18:00 – 12.01.2023 ora 12:00 pentru raul Dambovita – bazin aval S.H. Podu Dambovitei – amonte Ac. Vacaresti și raul Ialomita – bazin amonte S.H. Pucioasa…